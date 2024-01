Eine Welt für sich

Archaische Welt mit Resonanz: Die Unternehmer Bettina und Richard Plattner erfüllten sich mit ihrem Viersterne-Superior-Hotel Maistra 160 an der Hauptstrasse in Pontresina ihren Lebenswunsch. Vier Jahre war die Bauzeit. Der Realisierung des Gesamtkunstwerks ging eine viel längere innere Reise voraus. Nun sind die ersten Besucher da! Wo früher das Hotel Post stand, geht heute im Restaurant und an der Bar die Post ab. Die offene Fensterfront wirkt einladend. Drinnen erwartet Gäste eine ungezwungene Atmosphäre, die vom Direktorenpaar Martin und Irene Müller aufs Herzlichste vorgelebt wird. Fünfsterne-Paläste und Schickimicki-Tempel, ist man sich im Dorf einig, gibt es in der Region schliesslich schon genug.