5 Styling-Fehler, die für schlechte Laune sorgen

Fehler Nummer 2: Zu wenig Kleider

Ihr habt morgens noch schnell einen Blick auf die Wetter-App erhaschen können und euch dementsprechend angezogen. Das kann aus folgenden Gründen in die Hose gehen: 1. Die Wetter-App (die falsche Schlange) sagt nicht immer die Wahrheit. 2. Wenn ihr nicht gerade Landschaftsgärtner seid oder sonst irgendeinem Outdoor-Job nachgeht, ist die Temperatur an eurem Arbeitsplatz sowieso eine vollkommen andere als draussen. Also: Fallt nicht auf das kleine Sonnensymbol rein, wenn euch im Büro klimatisierte Räume erwarten, oder ihr direkt nach Feierabend noch zu einem After-Work-Drink weiter wollt – abends wird es frisch. Zieht genügend Schichten an, mit denen ihr flexibel seid, denn zu wenig Stoff bringt euch letztendlich nur zum Frieren. Und sich beim Schlottern auf die Arbeit konzentrieren? Schwierig.