9 Fehler, die unsere Kleidung ruinieren

7. Fehler: Draht-Kleiderbügel

Auch wenn sie praktisch sind und uns jede Menge Platz im Kleiderschrank sparen, sind Draht-Kleiderbügel nur für sehr leichte Kleidungsstücke wie Tops und Blusen geeignet. Schwere Stücke wie Pullover leiern durch die dünnen Hänger nur aus. Dort lohnt es sich in Bügel aus Holz oder Samt zu investieren. Extratipp: Achtet beim Kauf darauf, dass die Bügel die richtige Grösse haben. Sind sie zu klein, können sie eure Kleidung aus der Form bringen.