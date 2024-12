Lawrence beherrscht Stil so gut, dass man davon Gänsehaut bekommt: Die 34-Jährige tut gern so, als würde ihr Mode wenig bedeuten, sie ist aber, im Gegensatz zu einigen ihrer Kolleginnen, immer top gestylt. Mit ihrem Ehemann, dem New Yorker Galeristen Cooke Maroney, erwartet sie das zweite Kind. «Ich traf Cooke und wollte ihn heiraten. Er ist mein bester Freund, ich wollte ihn vor dem Gesetz für immer an mich binden». Eine Frau, ein Wort. 2019 heiraten sie, drei Jahre später kam Söhnchen Cy zur Welt.