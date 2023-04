Amber Valletta (49), erst Supermodel, dann Schauspielerin, hat sich zu dem ikonischen «Dschungelkleid» von Versace geäussert, mit dem US-Star Jennifer Lopez (53) bei den Grammys im Jahr 2000 für so viel Aufsehen sorgte. In dem Videoformat «Vogue's Life In Looks » des Modemagazins «Vogue», das Valletta auch auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, geht die US-Amerikanerin die modischen Highlights ihrer Karriere durch und verrät dabei kleine Hintergrundgeschichten zu jedem Outfit.