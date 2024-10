«Wir alle sind kreativ», ist Angelina Jolie, überzeugt. Deshalb hat sie Atelier Jolie gegründet, unter dessen Namen nachhaltige Kleider vermarktet werden. Reststoffe, Secondhand-

Stücke und überschüssige Inventare sollen damit ein neues Leben bekommen, ohne dass die Umwelt zusätzlich belastet wird. Kreative aus aller Welt können sich beteiligen: «Ihr

ertragt mich, und ich will mit euch wachsen», so die Schauspielerin. Auch ihre Töchter Shiloh und Zahara sind so erzogen und tragen alte Kleider ihrer Mutter aus – was sicher nicht schwierig ist bei den Roben im Hause Jolie. Aber schliesslich zählt jeder Beitrag!