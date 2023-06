Anna Wintour plant «Met Gala 2.0» in London

Die Idee kam der «Vogue»-Chefin, nachdem sie vergangenen November «mit Entsetzen» von Budgetkürzungen im Bereich der darstellenden Künste erfahren hatte. «Das kreative Talent in London ist beispiellos, also werden wir alles tun, um diese brillanten Menschen zu unterstützen», so die 73-Jährige. Philanthropie sei nicht «die einzige Lösung – aber es ist eine Lösung, definitiv».