Reden Sie privat auch über Beachvolleyball?

Anouk: So wenig wie möglich.

Zoé: Das ist schwierig, wenn der Papa und die Mama, selbst ehemalige Spieler, am Tisch sitzen. (lacht.)

Anouk: Es ist viel. Gerade letztens waren wir an einem Familiengeburtstag – wir hocken halt wirklich die ganze Zeit aufeinander. Aber wir sind noch in der Findungsphase. Wir haben auch zwei separate Whatsapp-Chats: Einen fürs Business und einen, wo wir «nur» als Schwestern aufeinander zugehen.