Der erfolgreichste italienische Modedesigner? Das ist klar Giorgio Armani. Selber stets gut gebräunt und in Armani gekleidet, ist er zugleich Stardesigner und Botschafter seiner Luxusmarke. Er wohnt in der beschaulichen Mailänder Via Borgonuovo. Hier finden auch seine Modeschauen in einem Theater statt, die aufgrund der begrenzten Kapazität und des grossen Andrangs jeweils gleich zweimal hintereinander durchgeführt werden. In der ersten Reihe sitzen Prominente wie Gwyneth Paltrow, Juliette Binoche, Milla Jovovich. Gut möglich, dass das alte Schauspielhaus ihn in seine Kindheit versetzt, als er aus alten Lumpen Kleidung für die Puppentheater seines Bruders Sergio nähte.