In der schillernden Welt des Balletts gibt es Geschichten, die von harter Arbeit, unerschütterlicher Leidenschaft und dem Streben nach künstlerischer Vollendung erzählen. Eine solche Geschichte ist die von Alanna Archibald, einer US-amerikanischen Tänzerin, deren Reise bereits im Kleinkindalter begann und die sie von den Ballettsälen Los Angeles, ihrer Geburtsstadt, zu den grossen Bühnen der Welt führte. Mit acht Jahren nahm sie ihr Training an der renommierten Yuri Grigoriev School of Ballet auf und verfeinerte ihre Kunst unter der Anleitung von Julia Bourlina, einer ehemaligen Koryphäe des Kirov-Balletts. Heute steht die 32-Jährige an der Spitze zweier Karrieren als selbständige Unternehmerin, einer als Ballerina und einer als Model. Sie pendelt zwischen den grossen Metropolen. Doch ihr Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt ist seit ihrem 16. Lebensjahr die «Olympische Hauptstadt» Lausanne, wo sie 13 Jahre lang zum festen Ensemble der berühmten Ballettgruppe Béjart gehörte.