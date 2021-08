Wenn Grace Kelly deine Oma ist, dann wartest du auf die Richtige. Dann heiratest du nicht irgendeine, dann wählst du eine mit Klasse. Wenn man noch dazu aussieht, als hättest du gerade mit Freund*innen in einer Bar eine Indie-Band gegründet, dann kommt nur eine in Frage, die auch in Jeans und T-Shirt umwerfend aussieht. So hat Pierre Casiraghi, der jüngere (höchst attraktive) Sohn von Caroline von Hannover, vor sechs Jahren Beatrice Borromeo geheiratet – ein italienisches Feuerwerk aus Intelligenz, Schönheit und Geschmack. Die 36-jährige Italienerin wiederum ist die Tochter von Don Carlo Ferdinando, der traditionsreichen italienischen Adelsfamilie Borromeo, die sich im Mittelalter mit Bankgeschäften ein Vermögen erarbeitet hat und 1445 in den Grafenstand erhoben wurde. Genug ge-name-dropped. Beatrice hat das alles gar nicht nötig. Als ehemalige Politik-Journalistin und Dokumentarfilmerin hat sie unbestritten einiges im Kopf, am Körper dagegen schwört sie auf Valentino, Armani Prive und Chanel. Ja, irgendwie ist die zweifache Mutter anders als der Rest der ewig braven Royal-Breis. Irgendwie... cooler? Die Coolste? Die stilsicherste? Wir versuchen das mal zu ergründen.