Prinzessin Kate (41) setzt einmal mehr auf Altbewährtes. Für einen Auftritt in London am Mittwoch hat die Frau von Prinz William (41) ihren royalen Kleiderschrank durchforstet und einen besonderen Look recycelt. Das zartrosafarbene Blusenkleid mit Midirock, Knopfleiste und Taillengürtel aus dem Hause Beulah London präsentierte Kate bereits 2021 auf dem Tennisplatz in Wimbledon.