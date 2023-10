Alisha de Munk: Du bist so positiv, das bewundere ich. Zieh dein Ding durch. Ich glaube an dich und die Agentur, die du aufbaust.

Manuela Frey: Bleib dir selbst treu. Hör auf deine Intuition, gerade was Fotograf*innen oder Kund*innen anbelangt. Nimm diese Branche nicht immer so ernst, denn nicht alles, was glänzt, ist Gold.