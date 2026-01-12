Einer der auffälligsten Akteure ist der 30-Jährige Timothée Chalamet, der als bester Hauptdarsteller in der Kategorie Komödie/Musical für seine Rolle als Tischtennisspieler im Film Marty Supreme ausgezeichnet wird. Sein Auftritt auf dem roten Teppich setzt auf modernes, bewusst entspanntes Tailoring mit Haider Ackermann for Tom Ford. Preis und Stil greifen sichtbar ineinander und unterstreichen seinen Status als einer der prägenden Stars des Abends.