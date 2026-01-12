Timothée Chalamet in Haider Ackermann for Tom Ford
Einer der auffälligsten Akteure ist der 30-Jährige Timothée Chalamet, der als bester Hauptdarsteller in der Kategorie Komödie/Musical für seine Rolle als Tischtennisspieler im Film Marty Supreme ausgezeichnet wird. Sein Auftritt auf dem roten Teppich setzt auf modernes, bewusst entspanntes Tailoring mit Haider Ackermann for Tom Ford. Preis und Stil greifen sichtbar ineinander und unterstreichen seinen Status als einer der prägenden Stars des Abends.
Jessie Buckley in Dior
Zu den emotionalen und stilistischen Höhepunkten des Abends zählt Jessie Buckley, ausgezeichnet für ihre Hauptrolle in Hamnet. Ihr Look in Dior, setzt bewusst auf Eigenständigkeit statt klassischen Hollywood-Glamour. Die klare, leicht kantige Silhouette wirkt wie eine direkte Verlängerung ihrer Arbeit: konzentriert, ernsthaft und ohne visuelle Ablenkung.
Selena Gomez in Chanel – klassisch elegante schwarze Robe mit feinen Feder- bzw. Samtdetails am Ausschnitt, die eine romantische, Old-Hollywood-Anmutung bietet.
Selena Gomez in Chanel
Emma Stone in Louis Vuitton – butter-gelbe Zweiteiler-Kombination aus Crop-Top und Perlen-Maxirock, modern interpretiert und handwerklich aufwendig.
Emma Stone in Louis Vuitton
Teyana Taylor in Schiaparelli – auffällige Couture-Robe mit dramatischen Cutouts, Cape-Elementen und einer diamantbesetzten Rückendetail-Inszenierung, die viel Gespräch erzeugt.
Teyana Taylor in Schiaparelli
Ana de Armas in schwarzer Glitzer-Gown – glamouröses, schwarz glitzerndes Abendkleid mit hoher Beinschlitzausführung und tiefer Linie.
Ana de Armas in schwarzer Glitzer-Gown
Emily Blunt in Louis Vuitton – weisse, asymmetrisch geschnittene Haute Couture mit funkelnden Knopf-Details und elegantem Schwung.
Emily Blunt in Louis Vuitton
Amanda Seyfried in Versace – klassische, trägerlose weisse Robe mit fliessendem Halstuch-Detail, kombiniert mit Diamantschmuck.
Amanda Seyfried in Versace
Ein starkes Mode-Statement setzt Tessa Thompson, für ihre Rolle in Hedda nominiert. Ihr Auftritt auf dem roten Teppich mit einem grünen Paillettenkleid aus dem Hause Balenciaga, das an das Outfit ihrer Filmrolle anknüpft.
Tessa Thompson in Balenciaga
Olandria Carthen in Christian Siriano – smaragdgrüne Trumpet-Robe mit Korsett-Bodice und mehrlagigem Dekolleté-Design.
Olandria Carthen in Christian Siriano
Insgesamt zeichnet sich der rote Teppich der Golden Globes durch eine neue Ernsthaftigkeit aus. Viele Looks wirken nicht wie modische Statements um ihrer selbst willen, sondern wie visuelle Erweiterungen eines Moments, eines Erfolgs oder einer Haltung. Genau diese Verbindung macht die besten Auftritte des Abends so überzeugend und lässt den roten Teppich erwachsener, ruhiger und bemerkenswert selbstbewusst erscheinen.