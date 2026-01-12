Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. Style
  3. Fashion
  4. Best dressed Golden Globes 2026
Golden Globes 2026

Best Dressed & Big Winners: Diese Stars prägen den Abend der Golden Globes

Bei den 83. Golden Globes dieser Nacht zeigt sich besonders deutlich, wie eng Mode, Haltung und Erfolg inzwischen miteinander verwoben sind. Viele der stilistisch überzeugendsten Auftritte stammen von Persönlichkeiten, die auch inhaltlich zu den Gewinnern des Abends zählen – oder deren blosse Präsenz dem roten Teppich Gewicht verleiht.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Delroy Lindo (links), Li Jun Li, Raphael Saadiq, Zinzi Coogler, Ryan Coogler, Wunmi Mosaku, Omar Benson Miller, Sev Ohanian, Francine Maisler, Jayme Lawson, Miles Caton und der Rest des 'Sinners' Team. (Photo by Rich Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images)

Delroy Lindo (links), Li Jun Li, Raphael Saadiq, Zinzi Coogler, Ryan Coogler, Wunmi Mosaku, Omar Benson Miller, Sev Ohanian, Francine Maisler, Jayme Lawson, Miles Caton und der Rest des 'Sinners' Team. (Photo by Rich Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images)

Penske Media via Getty Images

Timothée Chalamet in Haider Ackermann for Tom Ford

Der Schauspieler Timothée Chalamet hat für seine Rolle in «Marty Supreme» einen Golden Globe erhalten. (Photo by Kevork Djansezian/CBS via Getty Images)

Der Schauspieler Timothée Chalamet hat für seine Rolle in «Marty Supreme» einen Golden Globe erhalten. (Photo by Kevork Djansezian/CBS via Getty Images)

CBS via Getty Images

Einer der auffälligsten Akteure ist der 30-Jährige Timothée Chalamet, der als bester Hauptdarsteller in der Kategorie Komödie/Musical für seine Rolle als Tischtennisspieler im Film Marty Supreme ausgezeichnet wird. Sein Auftritt auf dem roten Teppich setzt auf modernes, bewusst entspanntes Tailoring mit Haider Ackermann for Tom Ford. Preis und Stil greifen sichtbar ineinander und unterstreichen seinen Status als einer der prägenden Stars des Abends.

Jessie Buckley in Dior

Jessie Buckley wurde für ihre Hauptrolle in Hamnet ausgezeichnet. (Photo by Stewart Cook/CBS via Getty Images)

Jessie Buckley wird für ihre Hauptrolle in Hamnet ausgezeichnet. (Photo by Stewart Cook/CBS via Getty Images)

CBS via Getty Images

Zu den emotionalen und stilistischen Höhepunkten des Abends zählt Jessie Buckley, ausgezeichnet für ihre Hauptrolle in Hamnet. Ihr Look in Dior, setzt bewusst auf Eigenständigkeit statt klassischen Hollywood-Glamour. Die klare, leicht kantige Silhouette wirkt wie eine direkte Verlängerung ihrer Arbeit: konzentriert, ernsthaft und ohne visuelle Ablenkung.

Top Designer Momente

Selena Gomez in Chanel – klassisch elegante schwarze Robe mit feinen Feder- bzw. Samtdetails am Ausschnitt, die eine romantische, Old-Hollywood-Anmutung bietet.
 

Selena Gomez in Chanel

Selena Gomez (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)

Selena Gomez (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)

Kevin Mazur/Getty Images

Emma Stone in Louis Vuitton – butter-gelbe Zweiteiler-Kombination aus Crop-Top und Perlen-Maxirock, modern interpretiert und handwerklich aufwendig.
 

Emma Stone in Louis Vuitton

Emma Stone (Photo by Monica Schipper/Getty Images)

Emma Stone (Photo by Monica Schipper/Getty Images)

Getty Images

Teyana Taylor in Schiaparelli – auffällige Couture-Robe mit dramatischen Cutouts, Cape-Elementen und einer diamantbesetzten Rückendetail-Inszenierung, die viel Gespräch erzeugt.
 

Teyana Taylor in Schiaparelli

Teyana Taylor

Teyana Taylor

Getty Images

Ana de Armas in schwarzer Glitzer-Gown – glamouröses, schwarz glitzerndes Abendkleid mit hoher Beinschlitzausführung und tiefer Linie.

Ana de Armas in schwarzer Glitzer-Gown

Ana de Armas (Photo by Frazer Harrison/WireImage)

Ana de Armas (Photo by Frazer Harrison/WireImage)

WireImage

Emily Blunt in Louis Vuitton – weisse, asymmetrisch geschnittene Haute Couture mit funkelnden Knopf-Details und elegantem Schwung.
 

Emily Blunt in Louis Vuitton

Emily Blunt

Emily Blunt

Getty Images

Amanda Seyfried in Versace – klassische, trägerlose weisse Robe mit fliessendem Halstuch-Detail, kombiniert mit Diamantschmuck.
 

Amanda Seyfried in Versace

Amanda Seyfried (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)

Amanda Seyfried (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)

Kevin Mazur/Getty Images

Ein starkes Mode-Statement setzt Tessa Thompson, für ihre Rolle in Hedda nominiert. Ihr Auftritt auf dem roten Teppich mit einem grünen Paillettenkleid aus dem Hause Balenciaga, das an das Outfit ihrer Filmrolle anknüpft.

Tessa Thompson in Balenciaga

Tessa Thompson (Photo by Amy Sussman/Getty Images)

Tessa Thompson (Photo by Amy Sussman/Getty Images)

Getty Images

Olandria Carthen in Christian Siriano – smaragdgrüne Trumpet-Robe mit Korsett-Bodice und mehrlagigem Dekolleté-Design.
 

Olandria Carthen in Christian Siriano

Olandria Carthen

Olandria Carthen

Penske Media via Getty Images

Insgesamt zeichnet sich der rote Teppich der Golden Globes durch eine neue Ernsthaftigkeit aus. Viele Looks wirken nicht wie modische Statements um ihrer selbst willen, sondern wie visuelle Erweiterungen eines Moments, eines Erfolgs oder einer Haltung. Genau diese Verbindung macht die besten Auftritte des Abends so überzeugend und lässt den roten Teppich erwachsener, ruhiger und bemerkenswert selbstbewusst erscheinen.
 

Von Valeska Jansen vor 51 Minuten
Themen per E-Mail folgen