Das sind die Looks der Grammys 2023

Was die Oscars für die Filmwelt sind, sind die Grammys für die Musikbranche. Kein Wunder, dass es auch an der 65. Verleihung der Grammy Awards zum Schaulaufen in Los Angeles kam. Die Abräumerin des Abends: Beyoncé, die mit ihrer 32. Trophäe einen neuen Grammy-Rekord aufstellt. Bisher war der verstorbene Dirigent Georg Solti (1912–1997) mit 31 Auszeichnung DER unangefochtene Rekordhalter. Die «höchste» Auszeichnung des Abends ging jedoch an Harry Styles: Er nahm den Award für das beste Album – «Harry’s House» – mit nach Hause. Und auch Adele, die sich zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder bei den Grammys blicken liess, ging nicht leer aus: Sie erhielt den Award für die «Best Pop Solo Performance» für ihren Song «Easy on Me».