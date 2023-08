BHs richtig aufbewahren? So geht’s

Hand aufs Herz: Wer zieht den BH auch nach einem langen Arbeitstag direkt aus und schleudert ihn in die hinterste Ecke? Na ja, so dramatisch ist es dann doch nicht. Allerdings gibt es nichts Schöneres, als das einengende Ding am Abend so rasch wie möglich loszuwerden. Doch so sehr wir das gute Stück hassen, so sehr wissen wir auch seine Dienste zu schätzen und müssen besonders einem gut sitzenden Modell Sorge tragen. Denn Büstenhalter sind kleine Sensibelchen, die schnell aus der Form geraten. Damit die Suche nach einem gut sitzenden Modell – das genauso schwer zu finden ist, wie eine schmeichelnde Jeans – nicht wieder von vorne losgeht, müssen wir einfach diese Dinge beim Aufbewahren beachten: