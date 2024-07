Billie Eilish ist in einer sehr umweltbewussten Familie aufgewachsen und versucht nun, ihre Rolle als Idol für den Planeten zu nutzen. Das macht sie nicht bloss im Kleinen, indem sie seit über zehn Jahren vegan lebt oder in ihren Songs wie «OverHeated» oder «All the Good Girls Go to Hell» über das Klima singt. Sie will nun auch die Musikindustrie grüner machen, indem sie ihr komplettes Set-up nachhaltig gestaltet. Das reicht von Vinyls aus recycelbaren Rohstoffen bis zu Konzertbühnen, die mit Solarstrom betrieben werden. Die Liste ist lang und endet nicht in der Musikindustrie. Ein Grund mehr, Billie Eilish cool zu finden.