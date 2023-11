Das bewundern auch die grossen Modehäuser. So soll die Präsidentengattin sich angeblich regelmässig Stücke bei Haute-Couture-Labels wie Louis Vuitton aussuchen dürfen. Sie wählt, was sie anspricht, und kombiniert geschickt. Als Botschafterin von französischen Luxusbrands überzeugt Madame Macron nicht nur an Staatsauftritten mit ihrer gekonnten Kleiderwahl.