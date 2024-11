Ich bin ja schon etwas länger auf dieser Welt und liebe Sophie Marceau seit 1980, als der Film in die Kinos kam. Tatsächlich bin ich jetzt, über 40 Jahre später, immer noch genau gleich begeistert von ihr, aus verschiedenen Gründen: Natürlich wegen ihrer unvergesslichen Rolle als Teenager Vic, in der sie den lässigen French Chic so gekonnt trägt, dass wir ihn alle sofort haben wollten.