Erfahrene Abenteurerin oder Camping-Neuling – mit den richtigen Camping-Outfits kann jede Frau beim Outdoor-Urlaub im Van modisch glänzen. Beim Packen sollte man natürlich immer die jeweiligen Gegebenheiten der Destination einbeziehen. Denn in Schweden oder Norwegen herrschen anderen Temperaturen und Wetterbedingungen als in Portugal oder Spanien. Aber egal, ob der Vanlife-Trip in den Wald, ans Seeufer oder an den Sandstrand führt: Hier sind einige Kleidungsstücke, mit denen Camping-Liebhaberinnen für jede Reise bestens ausgestattet sind.