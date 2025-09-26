Das Zurich Film Festival dauert noch bis zum 5. Oktober und wartet mit 114 Filmen auf, davon sind 41 als Welt- oder Europapremiere zu sehen. Auch andere Hollywoodstars wie Oscarpreisträger Russell Crowe (61), der den Award für sein Lebenswerk erhält, und «The Crown»-Schauspielerin Claire Foy (41) werden mit Auszeichnungen geehrt.