Darauf müsst ihr bei einem Ton-in-Ton Outfit achten

Leder, Lack, Seide, Baumwolle, Kaschmir und so weiter, und so weiter. Hach ja, genau deshalb lieben wir Fashion. Unzählige Kombinationen, unzählige Muster und unzählige Materialien. Aber was passiert, wenn wir plötzlich einen monochromen Einheitslook tragen? Gehören wir dann in die «sei mal ein bisschen kreativer»-Schublade? Natürlich nicht! Denn ein Ton-in-Ton Outfit hat es definitiv in sich. Auch wenn sich die Farbe immer und immer wieder im Look wiederholt, kann das Styling sehr abwechslungsreich und alles andere als langweilig sein.