Das neue Field-Jacket war – anders als der ruhmlose Vietnamkrieg – ein Erfolg. Sie setzte sich nicht nur im militärischen Bereich als Standard durch, sondern fand auch den Weg in die zivile Garderobe. Obwohl die M-65 martialisch wirkte – oder vielleicht gerade deswegen? – wurde die Jacke weltweit ein Klassiker. Sie war in den 1970er- und 1980er-Jahren in Filmen zu sehen, die Kultstatus erlangten: 1973 trug Al Pacino eine in «Serpico», 1976 Robert De Niro in «Taxi Driver», 1977 Woody Allen in «Der Stadtneurotiker», 1982 war sie Sylvester Stallones Ausrüstung im allerersten «Rambo»-Streifen. Auch der zum Friedensaktivisten avancierte Ex-Beatle John Lennon schätzte die M-65. Und in Deutschland kam sie ab 1981 am Torso von «Tatort»-Ermittler Schimanski zu Ehren. Zeitgleich ging die militärische Karriere der Jacke zu Ende.