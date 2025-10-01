Kate Winslet in «Liebe braucht keine Ferien», Renée Zellweger als Bridget Jones – oder auch Anne Hathaway in «Der Teufel trägt Prada» vor ihrem Makeover, obwohl der Film in den USA spielt – sie alle stehen Pate für diesen Trend. Die «Frazzled English Woman Aesthetic», wie der Trend im Netzt genannt wird, beschreibt die charmant-chaotische Engländerin, die mit verknotetem Schal, flatterndem Rock und einem leicht überladenen Layering–Look durch den Alltag eilt. Auf den ersten Blick ungestylt, auf den zweiten Blick ein raffiniertes Stilstatement.