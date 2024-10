Manche rollen das Tuch diagonal zu einem Strang, der einfach um den Hals geknüpft wird, andere falten es kunstvoll zur Mittellinie hin und knoten es mit einem abstrahierten Four in Hand – dem einfachsten Krawattenknoten – um den Hals. Wieder andere stecken die Enden des Tuches in einen Siegelring, der den Stoff am Hals zusammenhält. Richtig oder falsch gibt es nicht – auch nicht bezüglich der Länge.