Das ist das Bademode-Must-have der Saison

Endlich ist es Sommer! Welche Bademode lässt sich diese Saison zeigen?

Ich (bei Girlmusthave) entscheide mich immer für die zeitlose und elegante Variante. Dennoch biete ich auch Modelle in Pink und Grün an, denn Farben verbreiten Freude. In Bezug auf den Schnitt ist Schlichtheit attraktiver.