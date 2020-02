Als French Girl führt man ein strukturiertes Leben. Man kauft viel Baguette und Käse, trinkt tagsüber in verschnörkelten Cafés Wein und wohnt in einer charmanten Altbauwohnung mit Trockenblumen, in der man mit perfekt manikürten Fingern eine langhaarige Katze streichelt. Und was trägt man zum Croissant-Run, Skulpturensammlungs-Besuch und zum Dasein als nonchalante Flaneuse gleichermassen? Weil alles seine ästhetischen Regeln hat, zwei Dinge: Jeans und Cardigan.