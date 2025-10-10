Das reiche Erbe der Lady Dada

Sie war schon als junge Frau nach Amerika gegangen, mit ihrem Ehemann, dem Grafen Wilhelm de Wendt de Kerlor, den sie in London traf und spontan heiratete. Sie wollte nix wie weg von ihrem konservativen Elternhaus, dem Professorenvater und der aristokratischen Mutter. Die Eltern hatten die frühreife Tochter in ein Schweizer Internat gesteckt. Hier sprang sie aus dem Fenster, inspiriert von Mary Poppins. Ein Regenschirm bremste den Sturz kaum, Elsa verletzte sich schwer, entkam aber dem Internat. In London hielt sie sich als Kindermädchen – wie Mary Poppins – über Wasser. Da kam eben ein Graf wie gerufen. In New York, wo das junge Paar in sehr bescheidenen Verhältnissen lebte, lernte Elsa die Surrealisten Man Ray, Francis Picabia und Marcel Duchamp kennen. Deren Ideen sollten Schiaparelli zeitlebens begleiten und inspirieren. Nachdem der Graf wegen einer Affäre Frau und Kind sitzen gelassen hatte, ging Elsa mit Tochter Gogo nach Paris. Auf Flohmärkten suchte sie Antiquitäten zusammen, die sie weiterverkaufte. Und sie verdingte sich als Gesellschafterin reicher Damen. Das öffnete ihr die Türen zur High Society. Etwa zum Chefredaktor der französischen «Vogue». Zu einer Dinnerparty in dessen Haus, wo sich die Mode- und Meinungsmacher versammelt hatten, erschien Elsa nicht nur verspätet – vielleicht weil sie keinen Babysitter fand, wer weiss? –, sondern auch in einem schockierend simplen Outfit: einem handgestrickten schwarzen Pullover mit einer weissen Trompe-l'Œil-Schlaufe am Hals. Die Anwesenden hielten den Atem an ob dieser Provokation – und bestellten umgehend auch so ein bequemes Teil bei der kleinen Italienerin. Elsa war grade einsfünfzig gross. Der Pullover markierte den Beginn einer der grössten Karrieren im Modebusiness.