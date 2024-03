Tipp der Redaktion:



Von Carrie Bradshaw geadelt

Bekannt wurde die Magnolia Bakery 2002 durch eine Szene in der Serie «Sex and the City». Stundenlang stand man in der Warteschlange, um einen der Cupcakes zu ergattern. Heute hat die Bäckerei mehrere Standorte in New York mit neuem Liebling: Bananenpudding.