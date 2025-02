Als ich die romantisch-verschneiten Bilder von Richard Quinns Show gesehen habe – diese fand in der The Lindley Hall at the Royal Horticultural Halls statt –, ist mir bewusst geworden, dass es dieser Winter in puncto Schnee in der Stadt Zürich leider nicht gut gemeint hat. Dass ich das traurig finde, will etwas heissen, weil ich ein Sommerkind bin und ich es eigentlich kaum erwarten kann, bis die Tage wieder wärmer werden.