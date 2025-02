Fashion Week

Das sind die Highlights der New York Fashion Week

Der Big Apple hat sich in den letzten Tagen in das Mekka der Mode verwandelt. Calvin Klein feierte seine Laufsteg-Rückkehr, Thom Browne schickte tierische Taschen den Catwalk entlang und Carolina Herrera zeigte in einer Location mit Blick auf das wohl bekannteste Wahrzeichen New Yorks. Die Highlights der Redaktion lest ihr hier.