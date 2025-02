Roter Teppich = grosse Roben. Diese Devise verkörperten an der Berlinale nicht sehr viele Stars. Viele Looks waren gradlinig, klassisch und unaufgeregt. Nicht so das Outfit der Grand Dame Sharon Stone. In einem langen weissen Kleid schritt sie über den roten Teppich, auch das eher reduziert. Aber dieser voluminöse Mantel – wow! Er sorgte für viel Volumen und rahmte Stone in ihrer weissen langen Robe ein. Abgerundet wurde der Dolce&Gabbana-Look mit langen, leicht transparenten Handschuhen, die zum Nachkaufen verleiten. Tania Villiger, Mode-Redaktorin