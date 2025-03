Oscars 2025

Das waren die schönsten Looks der Oscars 2025

Die 97. Oscar-Verleihung am 2. März 2025 im Dolby Theatre in Los Angeles war mal wieder das Event des Jahres – mit atemberaubenden Looks, grossen Emotionen und einem Moment, der wirklich alle berührt hat. Während auf dem roten Teppich Designer-Träume wahr wurden, schwang auch ein ernster Ton mit: Die Waldbrände rund um L.A. waren allgegenwärtig, und die Show setzte ein starkes Zeichen der Solidarität.