Romantisches Rot und Bein zeigen

Mut zur Farbe ist am Valentinstag ein Muss! Da Rot am Tag der Liebe der Klassiker schlechthin ist, kann dieses auch beim Outfit dominieren. Model Miranda Kerr (39) etwa zeigt auf Instagram ein schlichtes, kurzes Satinkleid mit zarten Spaghettiträgern, das ihre langen Beine zur Geltung bringt. Hohe Pumps strecken das Bein zusätzlich, farblich passend sind zum Beispiel Modelle in Gold oder Silber mit Riemchen. Eine silberne Tasche mit goldener Kette rundet Kerrs Outfit ab.