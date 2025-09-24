Dayjamas machen den Herbst besonders cozy

Wie tragen wir den Trend im Herbst 2025?

Besonders angesagt sind gestreifte Pyjama-Hosen, die mit einer eleganten Bluse oder einem Oversize-Blazer kombiniert werden. Auch langärmlige Pyjama-Hemden lassen sich zweckentfremden: Zu einer weiten Powerdressing-Hose gestylt wirken sie plötzlich wie elegante Seidenblusen. Wer es farbenfroh mag, setzt auf Monochrom-Looks in zarten Pastellfarben wie Hellblau, Buttergelb oder Flieder, während warme Töne wie Mocha den herbstlichen Charakter betonen. Slipdresses wiederum funktionieren mit Layering: tagsüber cool mit T-Shirt darunter, abends edel mit Strickpullover darüber oder einem Oversize-Blazer.