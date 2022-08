Das ist der Jeans-Trend für den kommenden Herbst

… wir wollen keine Superheld*innen sein

Ein Grund mehr, dem neuen Hosen-Trend zu folgen. Ein Grund mehr, die Jeans weiter werden zu lassen. Superheld*innen sind möglicherweise die konservativsten Charaktere, die man sich vorstellen kann. In ihren Köpfen ist immer nur Recht und Ordnung. Wer also Platz in der Hose hat, verkörperte demnach im Umkehrschluss Unangepasstheit, der oder die neigt zu aufmüpfigem Verhalten und lässt sich ungern etwas vorschreiben.