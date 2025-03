Welche Frauen haben Sie privat wie auch Ihre Karriere beeinflusst?

Philippine Leroy-Beaulieu: Catherine Deneuve hat mich stark inspiriert. Sie verkörpert die perfekte Balance zwischen Selbstvertrauen und zeitlosem Chic – was ich so bewundere. Die Politikerin Simone Veil hat mich zutiefst geprägt. Sie steht dafür, dass eine Frau mit einer Überzeugung die Gesellschaft verändern kann. Generell habe ich eine grosse Wertschätzung für Frauen, die festgefahrene Anschauungen in Frage stellen und sich dabei treu bleiben.