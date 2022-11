Auf die Frage, was er mit seinem Preisgeld anstellen möchte, antwortet der 36-Jährige, er wolle damit seine künftigen Kollektionen finanzieren. Ausserdem plant er eine geschlechtsneutrale Schuh- und Parfumlinie. Letztere möchte er am liebsten an der nächsten Fashion Week präsentieren. Was das Zuhause angeht, ist er hingegen noch ohne Plan. «Ich wohne zurzeit zwischen Tisch und Bank, habe ein Zimmer im Baselland und eines in Baden. Die letzten zwei Jahre habe ich wie ein Vagabund gelebt.» Sein Atelier sei aktuell sein Daheim. In Zukunft will er sich ein Zuhause schaffen – ob in Zürich oder im Ausland, ist allerdings noch nicht klar. Er tut sich gerade schwer damit, sesshaft zu werden.