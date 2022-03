Mit dem Trend-Sneaker in Weiss statt Blau ist die Duchess of Cambridge nämlich viel und gerne unterwegs (auch aktuell in den Ferien in Jamaica) und vermittelt so eine Lässigkeit, die ihr nicht nur einen immerwährenden Platz auf der oberen Beliebtheitsskala sichert, sondern die auch Lust auf Nachstylen macht. Ein Talent, das schon Prinzessin Diana hatte. Man kann also sagen, ohne zu lügen, dass der Klassiker von Superga bei den Mitgliedern der königlichen Familie sehr beliebt ist.