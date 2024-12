Diese Disziplin ist die schwierigste unter den Dresscodes. Fast nicht gestylt aussehen, es aber sein, das können die wenigsten. Im Griff hat es etwa hier die Internetpersönlichkeit Camille Charrière. Die Disziplin erfordert drei Voraussetzungen. Erstens: einen mühelos guten Stil. Zweitens: einen Vorrat an smarter Garderobe. Drittens: wissen, was man tragen kann. Zudem ist es eine Frage der Region. In Berlin versteht man unter smart Casual «Come as you are!». Ich habe neulich in einem Magazin einen Bericht über ein Midweek-Dinner bei einer Werberin gesehen, bei dem einige angestrengt versuchten, sich unangestrengt zu kleiden. Andere kamen, wie sie waren: verlottert; und scheiterten damit ebenso kläglich. Nur die Dame des Hauses hatte das richtige Händchen beim Styling. Sie trug Stiefel zum Strickkleid, easy und elegant. Bei uns in der Schweiz wird generell mehr Sorgfalt auf die äussere Erscheinung zu Einladungen verwendet. Tragen die Gäste Jeans bei einem Dinner, kommt der Look dennoch edel daher. Dabei gilt: Ja zu Jeans und einer schönen Bluse oder einem schönen Pulli. Nein zu Jeans mit verwaschenem Shirt oder Hoodie. Okay zu Sneakern, bei Frau und Mann, vorausgesetzt, sie sind sauber und gepflegt. Ein gutes Jackett löst viele Probleme. Als Mann aber bitte dazu ein Hemd oder einen Kaschmirpullover tragen. Frauen sind im Blazer, einer guten Bluse oder einem Midirock und mit schwarzem engen Rolli immer smart casual unterwegs.