Destroyed Denim aus den 90s feiert sein Mode-Comeback

Mit dem Grundgedanken des Punk, der Bruch mit dem Establishment, wurde das «ripped» in der Kleidung zu einem modischen Protest, der es von der Subkultur der 70er in den Mainstream der späten 90er und frühen 2000er geschafft hat. Von kleinen Rissen am Knie oder den Beinen breitete sich der stilbrechende Modetrend mehr und mehr aus, bis grossflächige Löcher die Vorder- und Hinterseiten von Jeanshosen eroberten oder als fadenziehendes Element (mit dahinter genähtem Stoff) zumindest zum Lookalike wurden.