Die Filme Emilia Pérez, Anora, The Substance, Challengers, Babygirl und Wicked waren dieses Jahr in der Kategorie Film nominiert. Bei den Serien waren The Diplomat, Shogun, The Bear und Hacks unter anderem dabei. Bevor die goldenen Trophäen überreicht werden, findet das eigentliche Spektakel auf dem glitzernden roten Teppich statt. Und so viel sei verraten: Das Jahr 2025 beginnt mit spektakulären Looks.