Die 3 schönsten Trends für die Festtage

Christmas-Dinner, Weihnachtsfeiern, Festtags-Apéros und vor allem Zeit für sich und mit seinen Liebsten. Vor uns stehen Wochen, die besondere Skills von unserem Kleiderschrank erfordern. Die Mode soll neben all dem Festtags-Stress darf nicht zu kurz kommen. Hier gibt es Inspiration, was in den kommenden Wochen besonders gut aussieht.