Die 5 Hacks lassen unseren Gammel-Looks hochwertig aussehen

Füsse hoch, Netflix an, Gedanken aus. So sieht der perfekte Sonntag aus. Wären da nicht Versuchungen wie Frischluft, Freunde und die allgegenwärtige FOMO (Fear Of Missing Out). Für den Fall, dass das Kaffee-Date mit der Gang dann doch irgendwie verlockender klingt, als die diskriminierende Streamingdienst-Frage «Sind Sie noch da?» zum wiederholten Mal mit «Ja» zu beantworten, haben wir fünf Outfit-Hacks gesammelt, die euch den Weg vom Sofa nach draussen erheblich erleichtern werden. Wers richtig anstellt, sieht nämlich selbst beim Rumlümmeln nicht lumpig, sondern ziemlich stylish aus.