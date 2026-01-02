Die 5 Hacks lassen unseren Gammel-Looks hochwertig aussehen

Füsse hoch, Netflix an, Gedanken aus. So sieht der perfekte Sonntag aus. Wären da nicht Versuchungen wie Frischluft, Freunde und die allgegenwärtige FOMO (Fear Of Missing Out). Für den Fall, dass das Kaffee-Date mit der Gang dann doch irgendwie verlockender klingt, als die diskriminierende Streamingdienst-Frage «Sind Sie noch da?» zum wiederholten Mal mit «Ja» zu beantworten, haben wir fünf Outfit-Hacks gesammelt, die euch den Weg vom Sofa nach draussen erheblich erleichtern werden. Wers richtig anstellt, sieht nämlich selbst beim Rumlümmeln nicht lumpig, sondern ziemlich stylish aus.
1. Ensembles machen Eindruck
Ihr habt im Laden die potenzielle neue Jogging- oder Trainingshose in der Hand? Haltet nach dem passenden Oberteil Ausschau! Das aufeinander abgestimmte Duo macht optisch gleich viel mehr her als eine random zusammengewürfelte Kombi. Schon müsst ihr nur noch einen Mantel überwerfen und seid ready to go.
2. Ton-in-Ton wirkt edel
Kommt der Ensemble-Tipp zu spät, tut es auch die gleiche Farbwelt. Grauer Kaschmir-Hoodie zur grauen Jogginghose, schwarzer XL-Rolli zur schwarzen Leggings, beigefarbener Pulli zum gleichgetönten Untenrum. Ihr versteht das Konzept. Wieder gilt: Der Look wirkt durchdacht und chic.
3. Blazer statt Pullover
Jogginghose und T-Shirt sind eure Ausgangslage? Lasst den Pulli liegen und werft euch stattdessen in einen weitgeschnittenen Blazer. Der Effekt: Von 0 auf 100 in einer Sekunde.
4. Heels statt Sneaker
Jaja, schon klar, nach gemütlichem Sonntag klingt das nicht. Aber es müssen auch nicht höchsten Pfennigabsätze sein, die in eurem Kleiderschrank auf verstauchte Knöchel lauern. Ankle Boots und Stiefeletten tuns auch, der Absatz darf gerne dick und bequem sein. Trotzdem werdet ihr merken, die Schlabberhose bekommt ratz-fatz einen neuen Look.
5. Accessorize
Wie ihr wolltet jetzt direkt zur Tür raus? Ein ganz entscheidender Faktor zum gemütlichen Teuer-Look fehlt ja noch: Vergesst. Die. Accessoires. Nicht. Ok? Mit grossen Ohrringen wird aus «Oh guck, die kommt wohl grad vom Sport» nämlich «Oh wow, das ist also dieser Athleisure-Trend, von dem alle sprechen». XL-Uhr, die schönste Tasche, Ketten ohne Ende, … Klotzt statt zu kleckern, dann kommt keiner hinter das Geheimnis, dass ihr erst vor 15 Minuten vom Sofa auferstanden seid.