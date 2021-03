Die Bedeutung von Meghans Kleid beim Oprah-Interview

Bezugnahme auf die Schicksale anderer Frauen

Falsch. Diverse Medien weisen bei Meghans Look ausserdem auf Ähnlichkeiten zu Herzogin Wallis Simpson hin. Eine vor ihrer Hochzeit schon mal geschiedene Amerikanerin, für die König Edward VIII auf die britische Krone verzichtete, sie an seinen jüngeren Bruder König Georg VI weitergab. Das war 1936. Klingt romantisch. War es aber nicht. Der abgedankte König Edward wollte dann eben doch wieder zurück auf den Thron. Man vermutet mit Hitlers Hilfe (vgl. ZDF-Dokumentation). Das Paar sympathisierte ganz offen mit dem NS-Regime. Dieser Vergleich ist also Blödsinn.