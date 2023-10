Und wie inspirieren Sie die älteren Kundinnen und Kunden?

Die Generation Z nimmt auch Einfluss auf deren Kaufverhalten. Sie fragen: Was esst ihr, was tragt ihr? Die Jungen sind aufgeschlossen, fordern Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Ich komme aus einer Generation, in der noch der Vater sagte, was läuft. Nun stimulieren die Jüngeren die Älteren. Wir bieten im Sortiment vieles, was die Kids cool finden. Früher wurden Junge von den Eltern fast in die Läden gezerrt. Heute ist es eher umgekehrt.