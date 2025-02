Die dänische Marke The Garment präsentierte am Mittwoch 29. Januar ihre Herbst-/Winter Kollektion 2025. Die ganze Kollektion war wunderschön, am meisten ins Auge gestochen ist mir jedoch die Tasche und das dazu passende Kleid. Am liebsten hätte ich beides als Duo, doch nur schon die Tasche als kleiner Hinkucker würde mir auch reichen.