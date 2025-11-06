Für viele gilt der Boho Chic mit seinen fliessenden Kleidern, hellen Stoffen und Pastellfarben als Synonym für den ultimativen Festival-Hippie-Look. Doch im Herbst 2025 bekommt dieser wiederbelebte Look ein überraschendes Update. Die Kollektionen zeigen sich deutlich dunkler, geheimnisvoller und cooler. Der neue Trend heisst Dark Boho Chic und ist eine Mischung aus Hippie-Romantik und Gothic-Eleganz, die jetzt im Herbst die passende Melancholie mit sich bringt.