The Attico

Die absolut allerschönste Show war für mich die, des jungen italienischen Labels The Attico. Dieser Kontrast zwischen der etwas heruntergekommenen Ex-Schlachtgelände in Mailand und den über ca. 10 Meter tiefer gehängten Kronleuchter aus buntem Murano-Glas, war der perfekte Kontrast zwischen modern, industriell und doch irgendwie elegant – einfach eine hammer Location! Die Models liefen mit langen Federn beschmückt durch die hohen Hallen. Auch die Looks waren kontrastreich – so wie man sie halt von Gilda Ambrosio und Giorgia Tordini kennt. Sie kombinieren Baggy-Hosen mit dem glitzernen Fadentop und machen Strapsen ähnliche Details endlich (!) salonfähig. Wäre diese Fashionshow in einem Laden ausgestellt – ich müsste jeden einzelnen Look anprobieren!