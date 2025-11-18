Die schönsten Looks mit Loafers für den Herbst

Minimal und Cool

Für Tage, an denen man schnell los muss und trotzdem gut aussehen will, ist der Denim-Look die ideale Lösung. Eine gut sitzende Jeans, ein T-Shirt, ein Pullover, eine etwas zu grosse Jacke – und dazu schlichte Loafer: fertig ist ein Look, der mühelos wirkt und dennoch Stil beweist. Der Schuh übernimmt hier die Rolle des Chic-Boosters, der die Lässigkeit des Outfits abfedert und erwachsener wirken lässt. Gerade in Kombination mit Oversized-Cuts beweist der Loafer, dass er nicht nur brav und «preppy» kann, sondern auch Streetstyle.